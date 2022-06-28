Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Большинство владельцев абонементов на футбольные матчи откажутся от посещения игр, если для оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) нужно будет идти в МФЦ. Об этом 28 июня сообщает объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» в Telegram-канале.

Отмечается, что ФК «Зенит» провёл опрос среди владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской.

«По результатам опроса, 75% респондентов заявили о том, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 1500 из 5000 человек дали развёрнутые ответы, что говорит об осмысленности решений и недооценке уровня проблемы инстанциями.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. Болельщики многих российских клубов объявили бойкоте матчей чемпионата России по футболу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2022/23 Fan ID понадобится для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальной игры Кубка России по футболу.

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