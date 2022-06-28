Симферополь, 28 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту автоаварии в Белогорском районе Республики Крым, в результате которой погибли три человека, возбуждено полицией. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:40 26 июня на трассе «Таврида» в районе поселка Зуя. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 на высокой скорости врезался в стоящие автомобили Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкое ДТП. Затем BMW врезался в КамАЗ.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Renault Sandero, в том числе 15-летний подросток.

В рамках уголовного дела назначены экспертизы, проводятся следственные действия.