Валуйский район, Белгородская область, 28 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков для последующего сбыта бесконтактным способом изъяли оперативники у 31-летнего гражданина РФ в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

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Мужчина транзитом перевозил запрещённые вещества на автомобиле. Наркотики он намеревался сбыть на территории центрального региона РФ. Решением Волоконовского районного суда злоумышленнику назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.