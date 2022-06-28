Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM За порчу фонарей на Львином мосту, объекте культурного наследия, в Санкт-Петербурге задержали мужчину. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о порче объектов освещения поступила 27 июня в 12:26. Согласно заявлению очевидца, на набережной канала Грибоедова, д. 99, путём зацепа за кабель освещения мужчина погнул фонари на Львином мосту в ночь на 27 июня. Ущерб от его действий оценивается в 52 тыс. рублей.

Злоумышленником оказался мужчина в возрасте 31 года, имеющий судимость. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Напомним, что директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин осудил поступок мужчины. Такое отношение к истории города он назвал варварским.

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