Подгорица, , 15:59 — REGNUM Глава канонически непризнанной «Черногорской православной церкви» Мираш Дедеич обратился к премьеру Черногории Дритану Абазовичу с запросом начать переговоры о подписании базового соглашения между государством и этой «церковью». Об этом 27 июня сообщили черногорские СМИ.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дедеич высказал убеждение, что так называемая Черногорская православная церковь в лице премьер-министра найдет своего союзника, который «придумает способ помочь верующему черногорскому народу осуществить свои базовые религиозные права», передает портал CdM.

Напомним, что ранее Дритан Абазович сообщил, что в ближайшее время Черногория подпишет базовое соглашение с канонической Сербской православной церковью.

Раскольническая «Черногорская православная церковь» Мираша Дедеича была зарегистрирована в конце 1990-х как неправительственная организация.