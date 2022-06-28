Тюмень, 28 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 27 выздоровевших и четверо госпитализированных с COVID-19. Об этом 28 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 28 июня коронавирус выявили у 11 тюменцев. Это на четыре человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 июня коронавирус выявили у 192 082 человек, выздоровели 187 520 пациентов, скончались 4337 (на одного человека больше, чем днём ранее).