Париж, , 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к вопросу о поставках оружия Украине, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«Ситуация обостряется, но мы продолжаем оказывать экономическую поддержку. Мы поставляем оружие, оборудование, боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться, а не атаковать», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отказывается использовать термин «государство-спонсор терроризма» в отношении России.

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