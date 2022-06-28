Париж, 28 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к вопросу о поставках оружия Украине, сообщает Le Parisien.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Ситуация обостряется, но мы продолжаем оказывать экономическую поддержку. Мы поставляем оружие, оборудование, боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться, а не атаковать», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отказывается использовать термин «государство-спонсор терроризма» в отношении России.