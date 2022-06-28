Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Инсайдеры утверждают, что Nvidia планирует остановить производство видеокарт GeForce RTX 3080, оборудованных 12 гигабайтами видеопамяти. Об этом 28 июня сообщает журнал PC Gamer.

Видеокарты

Как отметила редакция издания, это ожидаемый шаг со стороны Nvidia, поскольку компания готовится к началу производства видеокарт следующего поколения и хочет освободить мощности. Автор статьи также обратил внимание читателей, что поскольку ценовой разрыв между GeForce RTX 3080 c 10 гигабайтами видеопамяти и GeForce RTX 3080 Ti сокращается, то GeForce RTX 3080 с 12 гигабайтами становится всё менее актуальной, в особенности если учесть, что производителю сначала нужно будет продать гораздо более распространённую GeForce RTX 3080 10 GB до того момента, как её замена придёт на рынок.

Стоит отметить, что 12-гигабайтная версия GeForce RTX 3080 оборудована более совершенным процессором, который имеет большее количество ядер CUDA (8960 против 8704 у версии 10 GB) и более широкую шину памяти (320-битная против 384-битной). Благодаря этому эффективная пропускная способность 10-гигабайтной и 12-гигабайтной версий GeForce RTX 3080 составляет 760 ГБ/с и 912 ГБ/с соответственно.

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