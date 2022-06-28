Москва, 28 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса мошенники проявляли свою активность настолько часто, что население и молодое, и пожилое «пропиталось» новыми угрозами развития цифровых технологий, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Телефонный мошенник

«Даже старшее поколение, менее подкованное, перестало доверять кому-либо в трубке своего телефона.

Однако, по ряду причин, даже при всех мерах оповещения и предупреждения от полиции, банков и СМИ доля пострадавших не только не снижается, но и растёт.

Во многом ответственность за действия мошенников лежит на сотовых операторах. Их задача обезопасить сотовую связь от мошенников. Возможности искусственного интеллекта (ИИ) позволяют определять ключевые слова, которые используют мошенники.

Блокировка может быть поставлена таким образом, что технологии ИИ для ловли в разговорах по телефону «ключевых» фраз мошенников будут использоваться с согласия граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Аферисты начали звонить и прикидываться сотовыми операторами.

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