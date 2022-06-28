Москва, 28 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Итогом приёмной кампании 2022 года станет зачисление в 29 казачьих кадетских корпусов России около 600 кадет. Большинство ребят — выпускники и атаманы казачьих школ и казачьих классов, активисты казачьего движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

В ходе очного собеседования члены приёмной комиссии Ейского казачьего корпуса отобрали 40 достойных кандидатов в кадеты. Работа по отбору претендентов на обучение в казачьем кадетском корпусе ведётся в течение всего учебного года системно вместе с атаманом Ейского казачьего отдела Константином Черным и казаками-наставниками.

В текущем году отмечается увеличение спроса на получение образования в кадетском казачьем корпусе. Члены комиссии также обратили внимание на хороший уровень подготовки кандидатов по основным учебным предметам, знание ими истории, традиций и обычаев кубанского казачества. 98% выпускников корпуса пополняют ряды первичных казачьих обществ.

В Ейском казачьем кадетском обучаются абитуриенты Кубани, Крыма и других субъектов России. Преимущество имеют дети казачьих семей тех муниципалитетов, которые территориально входят в Ейский казачий отдел Кубанского казачьего войска.

Окончательное принятие решения о зачислении новобранцев в казачьи кадетские корпуса России состоится в августе.