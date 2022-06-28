Ереван, 28 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в Афины, где его приняла президент Греции Катерина Сакелларопулу. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба армянского МИД.

(сс) Gonbiana Афины

«Собеседники обсудили возможности углубления армяно-греческого взаимодействия в сферах торговли, образования, культуры, информационных технологий, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мирзоян рассказал Сакелларопулу о ситуации в Нагорном Карабахе, а также позицию Еревана в отношении мер нормализации конфликта. Он также отметил важную роль Минской группы ОБСЕ в этом вопросе.

Напомним, в начале июня замминистра Национальной обороны Греции Никос Хардалиас посетил Армению. Он встретился с замминистра обороны Армении Кареном Брутяном. Стороны обсудили военное сотрудничество между странами.