Севастополь, 28 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Дата основания города Севастополя, 14 июня, теперь будет нерабочим днём для горожан. Изменения в городской закон о праздниках и памятных датах внесли депутаты Законодательного собрания Севастополя 28 июня, сообщили в пресс-службе ЗС.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

С законодательной инициативой выступили губернатор Михаил Развожаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев внести изменения в Закон город о праздниках и памятных датах.

«Главы исполнительной и законодательной властей предложили установить 14 июня, дату основания города Севастополя, нерабочим праздничным днем, принимая во внимание особую значимость данного праздника для жителей Севастополя и неугасающий интерес к его празднованию», — уточнили в пресс-службе.

За законопроект депутаты проголосовали сразу в двух чтениях. Таким образом, в 2023 году 240-летие города севастопольцы отметят как настоящий праздничный день.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя ранее анонсировали утверждение Дня города в качестве выходного. В этом году 14 июня выпало на вторник, в результате часть праздничных мероприятий пришлось провести днём ранее.