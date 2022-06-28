Донецк, 28 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщило 28 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:25 (совпадает с мск) — н. п. Розовка — н. п. Новобахмутовка: выпущено 4 мины калибром 120 мм; 14:25 — н. п. Кодема — н. п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 14:40 - н. п. Курдюмовка - н. п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.