Кострома, 28 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Костроме задержан мужчина, подозреваемый в грабеже водителя автобуса. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

В автобусе

Инцидент произошёл 25 июня на маршруте №56. По словам водителя, пассажир напал на него и забрал часть выручки из-за того, что путь следования автобуса оказался короче, чем он предполагал.

Агрессора задержали, им оказался ранее судимый житель областного центра. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.