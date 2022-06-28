Ханты-Мансийск, 28 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 28 июня с COVID-19 госпитализировали девять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки к 28 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 17 человек. Выявили 23 заражённых, на четыре человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 8 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 28 июня лабораторно подтверждено 211 269 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 208 481 человек, скончались 2555 (ни одного человека за сутки).