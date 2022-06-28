Уфа, , 15:22 — REGNUM Приговор по делу о даче взятки должностному лицу при строительстве школы в микрорайоне «Миловский парк» вынесен в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Уфы.

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В суде было установлено, что учредитель и руководитель фирмы через посредника дал взятку должностному лицу для решения вопроса по допуску заявки и победе возглавляемого им предприятия в торгах по объекту строительства школы в микрорайоне «Миловский парк».

В материалах дела указано, что сумма взятки составила пять миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

В результате суд назначил подсудимому руководителю фирмы наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Двух обвиняемых в посредничестве во взяточничестве оштрафовали на 2,5 млн рублей и два млн рублей.