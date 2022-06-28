Москва, 28 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Гражданам России следует воздерживаться от поездок в Эстонию из-за враждебности Таллина. Об этом 28 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.

Santiago Casuriaga МИД России

В МИДе опубликовали обращения к гражданам России, в котором призвали воздерживаться от поездок в прибалтийскую страну.

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — сказано в тексте обращения.

В МИД рассказали, что Эстония с 10 июля запретила ввоз и вывоз ряда товаров. При этом наказанием за «контрабанду» может стать не только штраф, но и тюремный срок до пяти лет.