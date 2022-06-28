Ярославль, 28 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с руководителем федеральной Корпорации МСП Александром Исаевичем вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarregion.ru Михаил Евраев и Александр Исаевич

Стороны подписали Соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, благодаря которому больше предпринимателей смогут получить поддержку от института развития и правительства Ярославской области.

«Наша область — один из крупнейших промышленных регионов страны. В условиях беспрецедентных западных санкций нам важно сохранить экономику региона, защитить наши производства и предприятия, сохранить рабочие места, — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. — Особая роль в этом принадлежит малому и среднему бизнесу, который быстрее адаптируется к новым условиям, активно внедряет новые технологии и лучшие практики. Сегодня эта сфера как никогда нуждается в помощи — и финансовой, и законодательной. Мы поддерживаем все предприятия, стараемся гибко подходить к выбору инструментов, которые у нас есть, и корректировать их с учетом обратной связи от предпринимателей».

Малый и средний бизнес Ярославской области получит дополнительные возможности по привлечению финансирования.

«Есть много инструментов, которые мы совместно с регионами подбираем индивидуально с учетом отраслевых особенностей под существующие задачи. Так, предприниматели на платформе МСП. РФ могут подать заявку на участие в программе «выращивания» поставщиков. Это наш пилотный проект, который мы запустили совместно с крупными компаниями с госучастием. Он должен помочь малому и среднему бизнесу вырасти, чтобы исполнять требования к поставщикам и реализовывать потребности в продукции и услугах», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и Александр Исаевич обсудили с представителями предпринимательского сообщества региона эффективность финансовых инструментов поддержки бизнеса (кредитов, займов, лизинга, поручительств), в том числе сельхозпроизводителей, цифровизации сервисов для предоставления мер поддержки бизнесу.

Всего в Ярославской области, по данным правительства региона, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан составляет 226 тысяч человек. По национальному рейтингу состояния инвестиционного климата регион входит в десятку лучших по России.