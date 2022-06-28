Корпорация МСП увеличит поддержку бизнеса в Ярославской области
Ярославль, 28 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с руководителем федеральной Корпорации МСП Александром Исаевичем вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Стороны подписали Соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, благодаря которому больше предпринимателей смогут получить поддержку от института развития и правительства Ярославской области.
Малый и средний бизнес Ярославской области получит дополнительные возможности по привлечению финансирования.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и Александр Исаевич обсудили с представителями предпринимательского сообщества региона эффективность финансовых инструментов поддержки бизнеса (кредитов, займов, лизинга, поручительств), в том числе сельхозпроизводителей, цифровизации сервисов для предоставления мер поддержки бизнесу.
Всего в Ярославской области, по данным правительства региона, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан составляет 226 тысяч человек. По национальному рейтингу состояния инвестиционного климата регион входит в десятку лучших по России.