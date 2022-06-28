Элиста, 28 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Целинном районе Калмыкии сотрудники прокуратуры выявили замусоренные кладбища. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 28 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

В ходе инспекции выяснилось, что органами местного самоуправления пяти сельских муниципальных образований данное направление работы фактически не контролируется. На местных кладбищах нет контейнеров для сбора отходов, поэтому весь мусор лежит на земле возле кладбищ. Территории санитарно-защитных зон не благоустроены и не озеленены.

В адрес пяти сельских глав внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и о погребении и похоронном деле.

Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На кладбищах приступили к наведению порядка.