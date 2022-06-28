Ереван, 28 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров представителей Армении и Турции по нормализации отношений между странами пройдёт 1 июля в Вене. Об том сообщает пресс-служба армянского МИД.

Переговоры

«Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 1 июля в Вене», — говорится в сообщении.

Аналогичное заявление сделал турецкий МИД. Это будет уже четвёртая встреча в таком формате. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что Ереван и Анкара в вопросе нормализации отношений стараются продвигаться маленькими шагами.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от её отношений с Азербайджаном.