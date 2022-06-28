Челябинск, 28 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель попался в проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pxhere.com Игровой стол в казино

По данным следствия, игры он проводил в одном из нежилых помещений. На месте изъяли системные блоки и другое оборудование.

Выясняются обстоятельства совершения преступления. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе выявили несколько организаторов азартных игр. Все они стали фигурантами уголовных дел.