Вильнюс, , 15:24 — REGNUM Поставки российского природного газа в Литву теперь официально запрещены. Соответствующие законодательные поправки принял 28 июня литовский Сейм.

Зал пленарных заседаний Сейма Литвы Ernests Dinka. Saeimas Kanceleja

За принятие поправок к Закону о природном газе, запрещающих импорт из России, проголосовали 123 члена литовского парламента. Ещё двое воздержались.

Поправки оставляют доступ к газотранспортной системе Литвы и терминалу сжиженного природного газа (СПГ) «Клайпедос нафта» только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности». Исключение сделано для транзита газа в Калининградскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министерство энергетики Литвы заявило о полном прекращении импорта природного газа из России.

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