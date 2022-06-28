Париж, 28 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение «лимита цен» на российский газ. Об этом он заявил 28 июня в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Я очень поддерживаю это (введение лимита). Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Премьер-министр Италии Марио Драги также поддерживает это, то есть нас несколько. Мы продолжим взаимодействовать по этой теме в ближайшие недели», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой семёрки» обсуждают возможность ограничений цен на российский газ.

Читайте также: Bloomberg: лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ