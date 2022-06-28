Москва, 28 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 100-рублевая купюра или в простонародье «стольник» — одна из самых распространённых купюр в кошельках российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Cbr.ru 100 рублей

«Речь идёт об обновлении «рабочих лошадок» наличной денежной массы, технологичном их обновлении. Ни никакой денежной реформе речи нет, обновление пятитысячных купюр запланировано ЦБ только на 2024 год. Замена купюр — плановое мероприятие, о котором говорили ещё в 2021 году.

По данным на 1 апреля 2022 года, объём наличной денежной массы составлял 14,9 трлн руб, из них на долю 100-рублевых банкнот приходится 16% (для сравнения, доля 5000-рублевых-35%, 1000-рублёвых 21%).

Вид 100-рублевых банкнот менялся шесть раз, начиная с 1997 года. Сейчас в обращении находятся 100 рублевые банкноты выпуска 2001, 2004, 2014, 2015 и 2018 гг. По числу обновлений им немного уступают лишь 500-рублевые банкноты (четыре выпуска).

Замена банкнот-это необходимость, так как по данным обследования «Отношение населения РФ к различным средствам платежа», наиболее востребованные номиналы 100 и 1000 руб, средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами составляет 975 руб/

У 21% населения в кошельке имеются банкноты достоинством менее 500 руб., у 75% населения наиболее востребованная банкнота 100 руб, на втором месте — 500 рублей, третьем - 50 рублей.

Достаточно часто при получении сдачи российские граждане сталкиваются с ситуацией, когда сдача предоставляется грязными или рваными банкнотами, поэтому замена их на новые необходима», — считает эксперт.

Как сообщало, 30 июня Банк России представит новую модернизированную 100-рублёвую банкноту.

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