Анадырь, , 21:00 — REGNUM Окружной полумарафон «Бегу по Арктике» пройдёт 23 июля в окрестностях Анадыря. Дистанция длиной 21 километр пройдет в сопровождении вездеходов и квадроциклов для обеспечения безопасности участников. Об этом сообщается на официальном сайте Чукотского автономного округа.

Марафон maxmann

«В этом году мы еще более пристально подошли к подготовке к полумарафону. Участниками станут спортсмены не только из Анадыря, но и из других районов Чукотки. Мы их очень ждем. Департамент покроет затраты на трансфер и проживание в Анадыре для желающих. Важно, чтобы спортсмены проявили инициативу и приехали на забег», — сообщает руководитель Департамента культуры, спорта и туризма Евгений Тихомиров.

Отметим, что в прошлом году победил полумарафонец, преодолевший дистанцию в 21 километр за 1 час 41 минуту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в полумарафоне «ЗаБег. РФ» прошедшем в мае на Чукотке, приняло участие более 500 человек.

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