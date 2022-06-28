Севастополь, 28 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кучма лишён звания почётного гражданина Севастополя. Решение было принято 28 июня на заседании Законодательного совета города, сообщила пресс-служба ЗС.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«За» лишение Кучмы почётного звания проголосовали 16 депутатов Заксобрания. Двое депутатов проголосовали против принятия решения, ещё двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Севастопольское ЗС одобрило поправки в закон «О почетном гражданине города Севастополя», которые позволяют принимать решения о лишении почётного звания.