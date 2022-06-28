Белград, 28 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. США ожидают от Сербии «ясной позиции по поводу необходимости соблюдения международного права и осуждения агрессии России против Украины». Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 28 июня, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

United States Studies Centre Кристофер Хилл

Американский дипломат также отметил, что США поддерживают Белград в проведении реформ в области верховенства закона и других областях, необходимых для осуществления прогресса на пути евроинтеграции, передает пресс-служба президента Сербии.

Кристофер Хилл напомнил, что Вашингтон поддерживает евроинтеграцию всего региона Западных Балкан. По его словам, это один из приоритетов американской внешней политики в этом регионе.

Хилл также поддержал инициативу «Открытые Балканы» и усилия Сербии, направленные на установление крепких экономических связей с другими странами региона.

Александр Вучич поблагодарил США за то, что они поддерживают планы Сербии по поводу диверсификации источников снабжения энергоносителями. Собеседники согласились, что нужно более активно работать над тем, чтобы Сербия получила доступ к энергетическим проектам, которые уже реализуются.

Касаясь темы косовского урегулирования, Вучич заявил, что Сербия настаивает на переговорах, так как «это единственный путь для решения всех открытых вопросов и достижения договоренностей, приемлемых для обеих сторон».

Напомним, что по началу российской специальной военной операции на Украине Совет безопасности Сербии осудил «нарушение территориальной целостности Украины» со стороны России, но при этом отказался присоединяться к антироссийским санкциям.