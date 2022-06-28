Рязань, 28 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Три точки сети «Вкусно — и точка» открылись 28 июня в Рязани, сообщает пресс-служба администрации города.

https://admrzn.ru «Вкусно — и точка» в Рязани

Заведения начали работу на Первомайском проспекте, Солотчинском шоссе на улице Мервинской. Для первых посетителей новой сети общественного питания устроили развлекательные программы с музыкальным сопровождением, аниматорами, аквагримом и различными конкурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 15 предприятий сети открылись 12 июня в Москве и Московской области.