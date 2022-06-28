Москва, 28 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправки, направленные на индексацию военных пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Планируется увеличить с 77,41% до 85,47% применяемый с 1 октября 2022 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии с законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Кроме того, предусматривается, что ежемесячная доплата к пенсиям, назначенным в соответствии с законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» устанавливается с 1 января до 1 июня 2022 года в размере 8,6% от назначенной пенсии. Сейчас действует временной промежуток с 1 января до 1 октября 2022 года.

Также устанавливается с 1 июня до 1 октября 2022 года ежемесячная доплата к пенсиям, назначенным в соответствии с законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», в размере 19,5% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в ФЗ «О ветеранах», и членов их семей — 15,5%. Сейчас предусмотрен параметр в 4,6%.