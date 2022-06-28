Мадрид, 28 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес и его новозеландская коллега Джасинда Ардерн официально объявили о создании Партнерства глобальных ценностей. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

Целью организации является работа по укреплению демократии и прав и достижению более экологичных и инклюзивных обществ.

Санчес и Ардерн объявили о начале такого партнерства на встрече, которую они провели во дворце Монклоа, воспользовавшись присутствием премьер-министра Новой Зеландии в Мадриде для участия в саммите НАТО.