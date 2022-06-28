Москва, , 15:08 — REGNUM Падение курса криптовалют не приведет к массовому разорению майнинговых компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил профессор финансов РЭШ, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал информацию о резком снижении стоимости акций крупных американских майнеров.

Криптовалюта

Как полагает Шибанов, такое падение стоимости акций не должно обернуться обязательным разорением майнинговых компаний, хотя колебания стоимости криптовалют приводят к существенному изменению будущих денежных потоков этих компаний и к потенциальным проблемам.

«Пока криптовалюты остаются очень волатильным инвестиционным активом, — уточнил Шибанов. — На мировую экономику этот небольшой рынок не оказывает влияния, потому что его объёмы по капитализации даже на пике менее 3 трлн долларов, в то время как рынки акций — порядка 100 трлн долларов».

При этом он уточнил, что предсказать дальнейшее изменение курса криптовалют не представляется возможным.

«Что акции, что криптовалюты, что обычные валюты с точки зрения будущей доходности не могут быть успешно предсказанными», — сказал Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как крупные майнеры переживут очередную криптовалютную «зиму».

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