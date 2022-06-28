Воронеж, , 15:08 — REGNUM Суд отправил под домашний арест 37-летнюю жительницу Семилукского района Воронежской области, подозреваемую в попытке убийства новорожденного сына. Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Новорожденный ребенок

По версии следствия, подозреваемая 21 июня родила живого мальчика. Однако растить ребёнка в её планы не входило, в ту же ночь женщина вывезла мальчика и бросила в лесополосе неподалеку от СНТ «Дзержинец-2» Семилукского района. На следующий день мальчика, замерзшего и искусанного насекомыми, нашёл местный житель. Ребёнка доставили в больницу.

Подозреваемую удалось быстро установить и задержать. Следствие просило суд отправить фигурантку под стражу, однако, поскольку подозреваемая воспитывает несовершеннолетних детей, ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ближайшее время следователи намерены предъявить фигурантке обвинение.