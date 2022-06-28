Чебоксары, 28 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды, в результате которой без света остались более 11,5 тыс. жителей и повреждён ряд социально-культурных учреждений, в том числе школы. Об этом сообщают региональные власти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

По данным министерства образования, в результате прохождения грозового фронта с ураганным ветром повреждено шесть школ. Пять школы пострадали в Комосомольском районе (Урмаевская, Чичканская, Сюрбей-Токаевская, Полевояушская, Асановская), одна — в Канашском районе (Шальтямская).

В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Глава Чувашии Олег Николаев поручил министру образования Дмитрию Захарову «выехать на место, оценить масштабы разрушений и принять все необходимые меры для скорейшего восстановления учебных заведений к новому учебному году».

Напомним, что основной удар стихии по Комсомольскому и Ибресинскому районах. В прокуратуре отмечали, что повреждено нескольких фермерских хозяйств, более 80 домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Чувашии порывы ветра доходили до 25 м/с (около 100 км/час).