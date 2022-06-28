Нью-Йорк, США, , 15:07 — REGNUM Комитет ООН по делам трудящихся мигрантов призвал Марокко и Испанию немедленно и всесторонне расследовать причины смерти 23 мигрантов, которые участвовали в массовой попытке пересечь границу из Марокко в испанский город Мелилья. Об этом пишет агентство EFE.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще предстоит установить, погибли ли жертвы, упав с ограждения, во время давки или в результате каких-либо действий провокаторов», — заявили в ООН.

Ранее посольство Марокко в Испании обвинило в инциденте «провокаторов» из Алжира.