Москва, 28 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В результате «дефолта» России жизнь простых жителей РФ никак не изменится, а вот западные инвесторы пострадают, так как не смогут получить деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Сложившаяся ситуация не имеет ничего общего с тем, что происходило в 1998 году, — убежден он. — Совсем недавно мы осуществили выплаты части своих валютных обязательств вперед. И, несмотря на сильное санкционное давление, блокировку наших валютных резервов в западных банках и последовавшую за этим невозможность платежей в валюте, придумали механизм с использованием рублевых счетов».

Твердохлеб подчеркнул, что Россия не отказывается от своих обязательств, однако западные государства просто не принимают поступающие от РФ средства в долларах, евро, британских фунтах или швейцарских франках.

«От этого «дефолта» больше пострадает Запад, чем Россия. Жизнь простых жителей РФ никак не изменится, а вот западные инвесторы не смогут получить российские деньги из-за того, что их же государства блокируют выплату средств», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что после заявлений о «дефолте» Россия может столкнуться с рядом судебных исков.