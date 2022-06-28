Москва, 28 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Венесуэла с 2005 года находится под санкционным давлением со стороны США. Основной пакет санкций направлен на нефтегазовый сектор, потому как экспортные доходы от него служат основой для экономического роста страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«На нефть приходится более 90% экспорта в Венесуэле. Последствия санкций проявились и в примитивизации добычи нефти из-за чего объём добычи существенно снизились.

На фоне роста котировок нефти власти Венесуэлы оправданно хотят привлечь инвесторов и иностранные компании для проведения технологической модернизации нефтяной промышленности.

Но как это будет реализовано практически в условиях действующих ограничений не очень понятно, так как санкции запрещают иностранные инвестиции со стороны западных стран в венесуэльскую экономику.

К тому же действующий президент Венесуэлы до сих пор не признан легитимной властью большинством западных стран, в том числе руководством Франции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, его страна готова принять французские нефтегазовые компании, желающие работать для поставок сырья в Европу и на мировые рынки.

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