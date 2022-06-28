Париж, , 15:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отказывается использовать термин «государство-спонсор терроризма» в отношении России, сообщает Le Parisien.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава французского государства отказался использовать термин «государство-спонсор терроризма», который президент Украины Владимир Зеленский использовал в отношении России.

«Нам не нужны какие-либо термины, чтобы применять санкции против России», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о росте цен на ископаемые виды энергии.

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