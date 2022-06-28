Москва, 28 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Западные демократии просят Китай повлиять на Россию, а это похоже на капитуляцию либерализма. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 28 июня в своём телеграм-канале.

The White House Саммит G7

Дипломат прокомментировала итоговое коммюнике саммита Группы семи в Германии, в котором указаны, как сообщает Bloomberg, пути решения украинского кризиса. В их числе — призыв к Китаю оказать давление на Россию, чтобы положить конец «военной агрессии».

«Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма», — написала Захарова.

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