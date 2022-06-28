Липецк, 28 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 28 июня выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 152 тыс. 668 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 401 человек выписан, в том числе 52 — за последние сутки.

За весь период скончались 3789 человек. Подтвержден один новый летальный случай.