Бали, Индонезия, , 15:03 — REGNUM Нина Пономарёва, представительница телеведущей Регины Тодоренко, отрицает, что артистка родила второго ребёнка. Она написала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 июня.

Регина Тодоренко Цитата из клипа на песню «Ромчик»

Новости о появлении на свет второго ребёнка Пономарёва назвала «лживыми». Ранее издание StarHit ссылаясь на людей, близких к семье, сообщило о том, что у телеведущая и её супруг Влад Топалов во второй раз стали родителями.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о беременности телеведущей появились ещё в январе 2022 года. Однако Тодоренко подтвердила их только в марте.

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