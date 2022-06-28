Бали, Индонезия, 28 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Нина Пономарёва, представительница телеведущей Регины Тодоренко, отрицает, что артистка родила второго ребёнка. Она написала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 июня.

Цитата из клипа на песню «Ромчик» Регина Тодоренко

Новости о появлении на свет второго ребёнка Пономарёва назвала «лживыми». Ранее издание StarHit ссылаясь на людей, близких к семье, сообщило о том, что у телеведущая и её супруг Влад Топалов во второй раз стали родителями.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о беременности телеведущей появились ещё в январе 2022 года. Однако Тодоренко подтвердила их только в марте.