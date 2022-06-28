Улан-Батор, , 15:01 — REGNUM В монгольском городе Сухэ-Батор, аймака Сэлэнгэ, что граничит с Россией, 27 июня стартовала «Международная российско-монгольская выставка строительных материалов, продуктов питания и оборудования».

Флаг Монголии

В церемонии открытия участвовали губернатор аймака Сэлэнгэ Нацагдоржийн Лхагвадорж, генеральный консул России Руслан Зайнутдинов , министр Бурятии по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов, другие официальные лица, предприниматели и жители города.

“Между нами нет спорных вопросов. Нас объединяют общая граница, мир и добрососедство. <…> Сейчас перед нами стоит задача развития торгово-экономических отношений, в том числе для устранения торгового дисбаланса в экспорте Монголии. И уверен, что сегодняшнее мероприятие станет важным вкладом в эту работу, поможет нашему сотрудничеству», — заявил консул Руслан Зайнутдинов.

В выставке участвуют производители строительных материалов, продуктов питания, средств личной гигиены, сантехнического и иного оборудования. С монгольской стороны в мероприятии участвуют более 70 компаний из аймаков Сэлэнгэ, Дархан, Хубсугул и других регионов.

Выставка продолжится по 29 июня.