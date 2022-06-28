Сеул, 28 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. 72,1% жителей Южной Кореи продолжают использовать маски вне помещений, опасаясь возможного заражения коронавирусом, несмотря на отмену мер социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на компанию по выдаче и обслуживанию кредитных карт Lotte card.

Iheung.go.kr Масочный режим в Южной Корее

Согласно результатам опроса, проведённого 27–28 июня среди 4082 человек, почти во всех возрастных категориях показатель превысил 72%. Исключением стали лица в возрасте 20-29 лет (58,9%).

Между тем 49,8% участников опроса сообщили о намерении отправиться в текущем году в зарубежное путешествие, а 70% — продолжать работу в удалённом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2050 году почти 40% домохозяйств в Южной Корее будут состоять из одного человека.

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