Херсон, Украина, , 15:02 — REGNUM Известный актёр Сергей Гармаш поможет восстановить работу Херсонского драмтеатра. Об этом сообщил портал Life.ru 28 июня.

Сергей Гармаш Roman Boldyrev

Подобное заявление артист сделал в рамках своего недавнего визита в Херсонскую область, однако не уточнил, в чём именно будет заключаться помощь. Стоит отметить, что Гармаш начинал свою актёрскую деятельность именно в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре.

Напомним, Сергей Гармаш является уроженцем Херсона. За свою карьеру артист успел сняться в более чем 100 различных фильмах и сериалах.

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