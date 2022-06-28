Херсон, 28 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Гармаш поможет восстановить работу Херсонского драмтеатра. Об этом сообщил портал Life.ru 28 июня.

Roman Boldyrev Сергей Гармаш

Подобное заявление артист сделал в рамках своего недавнего визита в Херсонскую область, однако не уточнил, в чём именно будет заключаться помощь. Стоит отметить, что Гармаш начинал свою актёрскую деятельность именно в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре.

Напомним, Сергей Гармаш является уроженцем Херсона. За свою карьеру артист успел сняться в более чем 100 различных фильмах и сериалах.