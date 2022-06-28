Тбилиси, 28 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Требование оппозиционных партий Грузии сформировать «правительство национального согласия» противоречит демократии и выбору грузинского народа. Об этом 28 июня заявил журналистам спикер парламента республики Шалвы Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Некоторые части политических партий и неправительственных организаций сейчас находятся в спирали. Спираль, которую называют захватом власти в обход демократии», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что на выборах в парламент 2020 года народ, поддержав «Грузинскую мечту», наделил её правом самостоятельно формировать правительство. Те, кто говорит о других принципах формирования правительства, идут против воли народа.

Напомним, Евросовет отложил на полгода присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз. В оппозиции это почитали провалом работы правительства. Неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» с участием оппозиции, которое должно добиться получения статуса кандидата а в ЕС. К этому требованию присоединяются другие партии.