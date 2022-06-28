Москва, , 14:59 — REGNUM Европейские страны уже получают эффект от антироссийских санкций в энергетической плоскости, цель которых состояла и состоит в разрушении российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«И, тем не менее, давление на Россию, а по факту — на свои экономики продолжается. Но, с учетом, сегодняшних внутренних американских проблем, возврат указанных преференций (во всяком случае, в краткосрочной перспективе) совсем не очевиден.

А принимая во внимание тот факт, что ЕЭС представляет собой единое экономическое пространство, возникновение полноценного энергетического кризиса в опорной экономике Евросоюза — Германии может спровоцировать цепную реакцию во всех остальных странах Европы: как в части очень значительного ограничения взаимных поставок огромного спектра товаров, так и в части проблем перераспределения крайне ограниченных энергоресурсов между странами.

При этом надо понимать, что каждая страна будет преследовать реализацию своих внутренних потребностей (как минимум, в части заполнения своих газовых хранилищ на 80% их совокупного объема).

Некоторые из стран ЕС будут оглядываться не только свои потребности, но и на настоятельные рекомендации из-за океана. И это – еще один источник усиления проблем и достижения «эффекта домино» энергокризиса в Еврозоне с самой ближайшей перспективе», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый кризис в любой из стран ЕС спровоцирует «эффект домино» и быстро распространится по всему Евросоюзу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

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