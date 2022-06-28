Казань, 28 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В отношении 41-летнего жителя города Москвы, 50-летнего жителя Казани и 43-летнего жителя Лаишевского района Татарии прокуратура утвердила обвинительное заключение. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Суд

С октября 2018 года по апрель 2019 года в Казани обвиняемые через посредников получили 4,8 млн рублей от родственников двоих мужчин, которые осуждены за особо тяжкие преступления. Злоумышленники обманули потерпевших, сообщив им, что деньги нужны для решения вопроса о смягчении назначенного наказания осужденным путем оплаты услуг адвоката и дачи взятки должностным лицам судебной системы.

Кроме этого, 41-летний и 50-летний мужчины обвиняются в хищении у жителя Казани 1,3 млн рублей под предлогом содействия в трудоустройстве в правоохранительные органы. На имущество фигурантов дела наложен арест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 34-летняя женщина обманула 13 человек, которым причинила ущерб на сумму более 2 млн рублей. Вину женщина не признала, но часть средств возместила. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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