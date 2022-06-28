Москва, 28 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов с учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Иноагенты — это не наказание, это статус такой», — пояснил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Инициатива была доработана ко второму чтению. В России будет вестись единый реестр иноагентов и аффилированных лиц.

Прописывается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.

Вводятся ограничения на работу иноагентов. Так, иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях; производить информационную продукцию для несовершеннолетних; принимать участие в госзакупках; получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности; осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры; участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.